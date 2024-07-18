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Кондратьев Василий Александров

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.12.1890 ст.

Дата смерти

01.08.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1890 ст.

Отец: Кондратьев Александр Андреев

Мать: Кондратьева Мария Евстафиева

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки состоящий в запасе армии рядовой Александр Андреев и законная его жена Мария Евстафиева,оба православные
Крещение
01.01.1891 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Нератовки крестьянин Арсений Макаров и той же деревни крестьянская девица Параскева Андреева
Смерть
01.08.1891 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от поноса Деревни Нератовки состоящий в запасе армии рядового Александра Андреева Степанова сын Василий (7 мес.)

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