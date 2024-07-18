Кондратьев Василий Александров
Место рождения
Дата рождения30.12.1890 ст.
Дата смерти01.08.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1890 ст.
Деревни Нератовки состоящий в запасе армии рядовой Александр Андреев и законная его жена Мария Евстафиева,оба православные
Крещение
01.01.1891 ст.
Восприемники: деревни Нератовки крестьянин Арсений Макаров и той же деревни крестьянская девица Параскева Андреева
Смерть
01.08.1891 ст.
от поноса Деревни Нератовки состоящий в запасе армии рядового Александра Андреева Степанова сын Василий (7 мес.)