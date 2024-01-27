Wren Andrew David — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wren Andrew David

Место рождения

Los Angeles, CA

Дата рождения

30.09.1943

Дата смерти

24.11.1965

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1943

Отец: Wren David Andrew P.

Мать: Wren (1939-1971) Kotoff Rachel

Los Angeles, CA
Бракосочетание
?.04.1963

Жена: скрыто настройками приватности

Los Angeles, cA
Рождение ребёнка
Около 1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Alhambra, CA
Смерть
24.11.1965
Vernon, CA
Причина смерти: Accident
Похороны
Неизвестно
Russian Molokan Cemetery, Commerce, California, United States
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