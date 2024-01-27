Wren Andrew David
Место рожденияLos Angeles, CA
Дата рождения30.09.1943
Дата смерти24.11.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1943
Los Angeles, CA
Бракосочетание
?.04.1963
Жена: скрыто настройками приватности
Los Angeles, cA
Рождение ребёнка
Около 1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Alhambra, CA
Смерть
24.11.1965
Vernon, CA
Причина смерти: Accident
Похороны
Неизвестно
Russian Molokan Cemetery, Commerce, California, United States