Горбачева (Мыкальникова) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачева (Мыкальникова) Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Мыкальниковъ Гаврила

Мать: Мыкальникова Марфа Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачевъ Василий

Рождение ребёнка
1788

Сын: Горбачевъ Андрей

Отец ребёнка: Горбачевъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Горбачева) Авдотья

Отец ребёнка: Горбачевъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Горбачевъ Григорий

Отец ребёнка: Горбачевъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Горбачевъ Иванъ

Отец ребёнка: Горбачевъ Василий

Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

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