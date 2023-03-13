Горбачева (Мыкальникова) Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбачевъ Василий
Рождение ребёнка
1788
Сын: Горбачевъ Андрей
Отец ребёнка: Горбачевъ Василий
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Горбачева) Авдотья
Отец ребёнка: Горбачевъ Василий
Рождение ребёнка
1793
Сын: Горбачевъ Григорий
Отец ребёнка: Горбачевъ Василий
Рождение ребёнка
1795
Сын: Горбачевъ Иванъ
Отец ребёнка: Горбачевъ Василий