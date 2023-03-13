Мыкальниковъ Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Горбачева Варвара
Мать ребёнка: Мыкальникова Марфа Никифорова
Рождение ребёнка
1773
Сын: Мыкальниковъ Иванъ
Мать ребёнка: Мыкальникова Марфа Никифорова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Никерова Василиса
Мать ребёнка: Мыкальникова Марфа Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно