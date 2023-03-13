Мыкальниковъ Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мыкальниковъ Гаврила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Горбачева Варвара

Мать ребёнка: Мыкальникова Марфа Никифорова

Рождение ребёнка
1773

Сын: Мыкальниковъ Иванъ

Мать ребёнка: Мыкальникова Марфа Никифорова

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Никерова Василиса

Мать ребёнка: Мыкальникова Марфа Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мыкальникова Марфа Никифорова

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