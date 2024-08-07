Кошка Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошка Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Кошка Леон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Кошка Леон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Кошка Леон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Недвецкая Лилия Леоновна

Отец ребёнка: Кошка Леон

Смерть
Неизвестно

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