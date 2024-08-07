Кошка Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Кошка Леон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Кошка Леон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Кошка Леон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Недвецкая Лилия Леоновна
Отец ребёнка: Кошка Леон
Смерть
Неизвестно