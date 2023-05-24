Аллилуева (Земляницына) ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аллилуева (Земляницына) ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аллилуев ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аллилуев ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
02.07.1919

Дочь: Политковская (Аллилуева) КИРА ПАВЛОВНА

Отец ребёнка: Аллилуев ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
16.04.1928

Сын: Аллилуев СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

Отец ребёнка: Аллилуев ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

Смерть
1974

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