Аллилуева (Земляницына) ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.1919
Дочь: Политковская (Аллилуева) КИРА ПАВЛОВНА
Отец ребёнка: Аллилуев ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
16.04.1928
Отец ребёнка: Аллилуев ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ
Смерть
1974