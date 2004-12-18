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Асекритов Александр Сергеевич
Асекритов Александр Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.12.2004
Пол
Мужской
Отец
Асекритов Сергей Александрович
Мать
Орленко Ирина
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.2004
Отец:
Асекритов Сергей Александрович
Мать:
Орленко Ирина
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