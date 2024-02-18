Чумаков Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумаков Вячеслав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чумакова (Малюга) Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
14.07.1998

Сын: Чумаков Олег Вячеславович

Мать ребёнка: Чумакова (Малюга) Любовь Михайловна

Рождение ребёнка
18.09.2006

Дочь: Чумакова Светлана Вячеславовна

Мать ребёнка: Чумакова (Малюга) Любовь Михайловна

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