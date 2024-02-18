Чумаков Вячеслав
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1998
Сын: Чумаков Олег Вячеславович
Мать ребёнка: Чумакова (Малюга) Любовь Михайловна
Рождение ребёнка
18.09.2006
Дочь: Чумакова Светлана Вячеславовна
Мать ребёнка: Чумакова (Малюга) Любовь Михайловна