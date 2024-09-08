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Ярошок Тимофей Козьмич

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1788

Дата смерти

19.05.1836 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Ярошок Козьма Григорьевич

Мать: Ярошок Мария Степановна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярошок (Шалудько) Мелания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Замотай (Ярошок) Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Ярошок (Шалудько) Мелания

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.09.1807 ст.

Дочь: Ярошок Евфросинья Тимофеевна

Мать ребёнка: Ярошок (Шалудько) Мелания

Покровское, Чернігівська область
Смерть
19.05.1836 ст.
Покровское, Чернігівська область
От кольки в боку

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