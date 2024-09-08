Ярошок Тимофей Козьмич
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти19.05.1836 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Ярошок Козьма Григорьевич
Мать: Ярошок Мария Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Замотай (Ярошок) Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Ярошок (Шалудько) Мелания
Рождение ребёнка
24.09.1807 ст.
Дочь: Ярошок Евфросинья Тимофеевна
Мать ребёнка: Ярошок (Шалудько) Мелания
Смерть
19.05.1836 ст.
От кольки в боку