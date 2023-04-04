Нелидов-Браудэ Аркадий Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нелидов-Браудэ Аркадий Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нелидова-Браудэ (Кононова) Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Большаков (Брауде) Светлана Аркадьевна

Мать ребёнка: Нелидова-Браудэ (Кононова) Екатерина Александровна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Расстрелян

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