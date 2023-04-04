Нелидов-Браудэ Аркадий Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Большаков (Брауде) Светлана Аркадьевна
Мать ребёнка: Нелидова-Браудэ (Кононова) Екатерина Александровна
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Расстрелян