Андреева Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Андреев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Андреев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Андреев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Андреев Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Андреев Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно

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