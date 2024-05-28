Кучугин Степан Петрович
Место рождения
Дата рождения1771
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Пётр Иванович
Мать: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Кучугина Васса Аникеевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Кучугин Степан Степанович
Мать ребёнка: Кучугина Васса Аникеевна
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Кучугина Васса Аникеевна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Кучугина Васса Аникеевна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Кучугина Ирина Степановна
Мать ребёнка: Кучугина Васса Аникеевна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Кучугина Лукерья Степановна
Мать ребёнка: Кучугина Васса Аникеевна