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Кучугин Степан Петрович

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1771

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Пётр Иванович

Мать: Анастасия Ивановна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1791

Сын: Кучугин Иван Степанович

Мать ребёнка: Кучугина Васса Аникеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кучугин Степан Степанович

Мать ребёнка: Кучугина Васса Аникеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1796

Сын: Кучугин Иван Степанович2

Мать ребёнка: Кучугина Васса Аникеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1799

Сын: Кучугин Семён Степанович

Мать ребёнка: Кучугина Васса Аникеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Кучугина Ирина Степановна

Мать ребёнка: Кучугина Васса Аникеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Кучугина Лукерья Степановна

Мать ребёнка: Кучугина Васса Аникеевна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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