Купряшкин Кузьма Григорьевич
Место рождения
Дата рождения14.11.1920
Дата смерти25.10.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1920
Рождение ребёнка
15.08.1947
Рождение ребёнка
03.05.1951
Рождение ребёнка
17.06.1955
Рождение ребёнка
23.07.1957
Рождение ребёнка
26.10.1960
Рождение ребёнка
10.11.1964
Рождение ребёнка
30.07.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1998