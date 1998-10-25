Купряшкин Кузьма Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купряшкин Кузьма Григорьевич

Место рождения

Парапино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

14.11.1920

Дата смерти

25.10.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1920 г.р.

Дети

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ММ
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Место
Комментарий
Рождение
14.11.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Парапино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
15.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Парапино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
03.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Парапино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
17.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Парапино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Парапино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
26.10.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Парапино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
10.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Парапино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
30.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Парапино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купряшкина Анна Леонтьевна

Смерть
25.10.1998
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