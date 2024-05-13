Кучербаев Тимур Таймасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.2012
Сын: Кучербаев Артур Тимурович
Мать ребёнка: Кучербаева (Андреева) Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
07.11.2015
Сын: Кучербаев Руслан Таймасович
Мать ребёнка: Кучербаева (Андреева) Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
07.11.2015
Сын: Кучербаев Дамир Таймасович
Мать ребёнка: Кучербаева (Андреева) Татьяна Анатольевна
Рождение ребёнка
11.11.2018
Сын: Кучербаев Ильмир Таймасович
Мать ребёнка: Кучербаева (Андреева) Татьяна Анатольевна