Борисова Мария Семёновна
Место рождения
Дата рожденияМежду 11.02.1909 и 12.?.? ст.
Дата смерти28.08.1989
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 11.02.1909 и 12.?.? ст.
Рождение ребёнка
1929
Сын: Борисов Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Борисов Михаил Платонович
Рождение ребёнка
27.05.1932
Дочь: Плетюхина Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Борисов Михаил Платонович
Бракосочетание
16.08.1939
Смерть
28.08.1989