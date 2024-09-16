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Борисова Мария Семёновна

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Место рождения

Грунец, Корсаковский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Между 11.02.1909 и 12.?.? ст.

Дата смерти

28.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 11.02.1909 и 12.?.? ст.

Отец: Абрамкин Семён Семёнович

Мать: Абрамкина Пелагея Константиновна

Грунец, Корсаковский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Борисов Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Борисов Михаил Платонович

Троицкое, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
27.05.1932

Дочь: Плетюхина Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Борисов Михаил Платонович

Троицкое, Чехов, Московская область
Бракосочетание
16.08.1939

Муж: Швындин Антон Васильевич

Троицкое, Чехов, Московская область
Смерть
28.08.1989
Троицкое, Чехов, Московская область

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