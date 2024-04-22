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Маскина Анна Макарова

Место рождения

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1900 ст.

Сын: Маскин Роман Иларионов

Отец ребёнка: Маскин Иларион Никифоров

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1903

Дочь: Ефросинья Иларионова

Отец ребёнка: Маскин Иларион Никифоров

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1905

Дочь: Мария Иларионова

Отец ребёнка: Маскин Иларион Никифоров

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1913 ст.

Дочь: Феодосия Иларионова

Отец ребёнка: Маскин Иларион Никифоров

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маскина Елена Илларионова

Отец ребёнка: Маскин Иларион Никифоров

Никольская Тояба, Седелькинская волость, Чистопольский уезд
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