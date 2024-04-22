Маскина Анна Макарова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1900 ст.
Отец ребёнка: Маскин Иларион Никифоров
Рождение ребёнка
12.02.1903
Дочь: Ефросинья Иларионова
Отец ребёнка: Маскин Иларион Никифоров
Рождение ребёнка
28.10.1905
Дочь: Мария Иларионова
Отец ребёнка: Маскин Иларион Никифоров
Рождение ребёнка
22.05.1913 ст.
Дочь: Феодосия Иларионова
Отец ребёнка: Маскин Иларион Никифоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маскина Елена Илларионова
Отец ребёнка: Маскин Иларион Никифоров