Бабарыкина Авдотья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791 ст.
Дата смертиМежду 1828 и ?.06.1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1813
Рождение ребёнка
1813 ст.
Дочь: (Бабарыкина) Матрена Елизаровна
Отец ребёнка: Бабарыкин Елизар Алексеевич
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Бабарыкин Иван Елизарович
Отец ребёнка: Бабарыкин Елизар Алексеевич
Рождение ребёнка
24.09.1820 ст.
Сын: Бабарыкин Роман Елизарович
Отец ребёнка: Бабарыкин Елизар Алексеевич
Смерть
Между 1828 и ?.06.1829
Рождение ребёнка
1829 ст.
Сын: Бабарыкин Петр Елизарович
Отец ребёнка: Бабарыкин Елизар Алексеевич