Бабарыкина Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабарыкина Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791 ст.

Дата смерти

Между 1828 и ?.06.1829

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1813

Муж: Бабарыкин Елизар Алексеевич

Рождение ребёнка
1813 ст.

Дочь: (Бабарыкина) Матрена Елизаровна

Отец ребёнка: Бабарыкин Елизар Алексеевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Бабарыкин Иван Елизарович

Отец ребёнка: Бабарыкин Елизар Алексеевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.09.1820 ст.

Сын: Бабарыкин Роман Елизарович

Отец ребёнка: Бабарыкин Елизар Алексеевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Между 1828 и ?.06.1829
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Бабарыкин Петр Елизарович

Отец ребёнка: Бабарыкин Елизар Алексеевич

Неволино, Еловский муниципальный район, Пермский край

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