Якуто Домна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якуто Домна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1931

Муж: Якуто Семён

Тургеневка, Баяндаевский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якуто Иван Семёнович

Отец ребёнка: Якуто Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якуто Виктор Семёнович

Отец ребёнка: Якуто Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якуто Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якута Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Якуто Семён

Смерть
Неизвестно
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