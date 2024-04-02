Якуто Домна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1931
Муж: Якуто Семён
Тургеневка, Баяндаевский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якуто Иван Семёнович
Отец ребёнка: Якуто Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якуто Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якуто Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якуто Семён
Смерть
Неизвестно