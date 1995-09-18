Лихушин Анатолий Михайлович
Место рожденияNovosibirsk, Gorod Novosibirsk, Novosibirsk Oblast, Russia
Дата рождения28.10.1929
Дата смерти18.09.1995
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1929
Отец: Лихушин Михаил Андреевич
Мать: Лихушина Theophaneia
Novosibirsk, Gorod Novosibirsk, Novosibirsk Oblast, Russia
Смерть
18.09.1995
Novosibirsk, Gorod Novosibirsk, Novosibirsk Oblast, Russia
Похороны
Неизвестно
Novosibirsk, Gorod Novosibirsk, Novosibirskaya oblast', Russia