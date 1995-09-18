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Лихушин Анатолий Михайлович

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Место рождения

Novosibirsk, Gorod Novosibirsk, Novosibirsk Oblast, Russia

Дата рождения

28.10.1929

Дата смерти

18.09.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1929

Отец: Лихушин Михаил Андреевич

Мать: Лихушина Theophaneia

Novosibirsk, Gorod Novosibirsk, Novosibirsk Oblast, Russia
Смерть
18.09.1995
Novosibirsk, Gorod Novosibirsk, Novosibirsk Oblast, Russia
Похороны
Неизвестно
Novosibirsk, Gorod Novosibirsk, Novosibirskaya oblast', Russia
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