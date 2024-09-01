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Овчинников Пчелин Адриан Прокопьев

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

13.08.1851 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1851 ст.

Отец: Овчинников Прокопий Тимофеев

Мать: Овчинникова Пчелина (Липовкина Пекельникова) Надежда Терентьева

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Крещение
13.08.1851 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Стефан Савельев Ирина Маркова- жена Кузнецова
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

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