Овчинников Пчелин Адриан Прокопьев
Место рождения
Дата рождения13.08.1851 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1851 ст.
Отец: Овчинников Прокопий Тимофеев
Мать: Овчинникова Пчелина (Липовкина Пекельникова) Надежда Терентьева
Крещение
13.08.1851 ст.
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Стефан Савельев Ирина Маркова- жена Кузнецова
Смерть
Неизвестно