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Рандин Николай

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Место рождения

Барыкино-Ключи, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Барыкино-Ключи, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Здравствуйте.уважаемые исследоватили, ищу своего прапрадеда, начну с Бабушки Рандина Алесандра Исааковна(1897),Иссак Елисеевич (1870), Елисей Николаевич(1848) с.Барыкины Ключи( поселение Ключевское. Н... Показать все
Смерть
Неизвестно
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