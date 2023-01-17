Рандин Николай
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Здравствуйте.уважаемые исследоватили, ищу своего прапрадеда, начну с Бабушки Рандина Алесандра Исааковна(1897),Иссак Елисеевич (1870), Елисей Николаевич(1848) с.Барыкины Ключи( поселение Ключевское. Н... Показать все
Смерть
Неизвестно