Ченцова (Афанасьева) Таисия Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ченцова (Афанасьева) Таисия Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Афанасьев Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1915

Муж: Ченцов Владимир Николаев

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
М. 20 Ж. 20
Рождение ребёнка
11.06.1916

Сын: Ченцов Анатолий Владимиров

Отец ребёнка: Ченцов Владимир Николаев

Смерть
Неизвестно
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