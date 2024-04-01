Ченцова (Афанасьева) Таисия Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Афанасьев Павел
Бракосочетание
23.01.1915
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
М. 20 Ж. 20
Рождение ребёнка
11.06.1916
Сын: Ченцов Анатолий Владимиров
Отец ребёнка: Ченцов Владимир Николаев
Смерть
Неизвестно