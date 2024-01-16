Колосова Любава Яковлевна
Место рожденияд. Зауткино
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Колосов Давыд Ларионович
д. Раменье Фефиловское
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Устинья Давыдовна
Отец ребёнка: Колосов Давыд Ларионович
д. Раменье Фефиловское
Бракосочетание
Неизвестно
д. Раменье Фефиловское
Смерть
Неизвестно