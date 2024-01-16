Колосова Любава Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Любава Яковлевна

Место рождения

д. Зауткино

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Зауткино
Рождение ребёнка
1784

Сын: Колосов Яков Давыдович

Отец ребёнка: Колосов Давыд Ларионович

д. Раменье Фефиловское
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Устинья Давыдовна

Отец ребёнка: Колосов Давыд Ларионович

д. Раменье Фефиловское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Давыд Ларионович

д. Раменье Фефиловское
Смерть
Неизвестно
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