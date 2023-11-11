Аргунова Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАргунова Авдотья

Аргунова Авдотья

Место рождения

село Дмитриевка Ивановский район Амурской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аргунов Иван???

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аргунова Еня

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аргунова Нюра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аргунова Надежда

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аргунова Мария

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Кабакова (Аргунова) Лукерья/Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.