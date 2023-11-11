Аргунова Авдотья
Место рождениясело Дмитриевка Ивановский район Амурской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аргунов Иван???
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аргунова Еня
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аргунова Нюра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аргунова Надежда
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аргунова Мария
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Кабакова (Аргунова) Лукерья/Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно