Гендлер Артем Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гендлер Артем Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.2010

Отец: не указан

Мать: Гендлер Вероника Владимировна

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