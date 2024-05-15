Шерстнева Анна Федоровна 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шерстнева Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстнев Павел Осипович

Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Дочь: (Шерстнева) Анна Павловна

Отец ребёнка: Шерстнев Павел Осипович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1855

Сын: Шерстнева Иван Павлович

Отец ребёнка: Шерстнев Павел Осипович

Смерть
Неизвестно

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