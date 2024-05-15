Шерстнева Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Дочь: (Шерстнева) Анна Павловна
Отец ребёнка: Шерстнев Павел Осипович
Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Шерстнев Павел Осипович
Смерть
Неизвестно