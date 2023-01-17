Старкова Ефимия Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старкова Ефимия Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Старков Козма Михайлович

Отец ребёнка: Старков Михаил Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
24.01.1863

Сын: Старков Максим Михайлович

Отец ребёнка: Старков Михаил Степанович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старков Михаил Степанович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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