Никифоров Александр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Никифорова (Панина) Нина Лукьянова
Рождение ребёнка
29.06.1957
Дочь: Чиркова - Никифорова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Никифорова (Панина) Нина Лукьянова
Рождение ребёнка
13.08.1959
Сын: Никифоров Владимир Александрович
Мать ребёнка: Никифорова (Панина) Нина Лукьянова
Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
21.12.1962
Дочь: Гацко - Никифорова Елена Александровна
Мать ребёнка: Никифорова (Панина) Нина Лукьянова
Смерть
Неизвестно