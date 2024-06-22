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Никифоров Александр Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Никифорова (Панина) Нина Лукьянова

Рождение ребёнка
29.06.1957

Дочь: Чиркова - Никифорова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Никифорова (Панина) Нина Лукьянова

Рождение ребёнка
13.08.1959

Сын: Никифоров Владимир Александрович

Мать ребёнка: Никифорова (Панина) Нина Лукьянова

Краскино, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
21.12.1962

Дочь: Гацко - Никифорова Елена Александровна

Мать ребёнка: Никифорова (Панина) Нина Лукьянова

Смерть
Неизвестно

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