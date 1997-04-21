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Петров Евгений Евгениевич

Место рождения

Baki, Azerbaijan

Дата рождения

16.02.1912

Дата смерти

21.04.1997

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1912

Отец: Петров Евгений Константинович

Мать: Петрова Берта Алексеевна

Бракосочетание
07.09.1987

Жена: Маракуева (Марышева) Ирина Борисовна

Баку, Азербайджанская ССР
Попытка возврата на малую Родину. Не удавшаяся. В Баку начались погромы, в том числе русские. Вернулась домой, в снежную Москву, в 1994 году.
Смерть
21.04.1997
сердечно-сосудистая недостаточность

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