Петров Евгений Евгениевич
Место рожденияBaki, Azerbaijan
Дата рождения16.02.1912
Дата смерти21.04.1997
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1912
Бракосочетание
07.09.1987
Баку, Азербайджанская ССР
Попытка возврата на малую Родину. Не удавшаяся. В Баку начались погромы, в том числе русские. Вернулась домой, в снежную Москву, в 1994 году.
Смерть
21.04.1997
сердечно-сосудистая недостаточность