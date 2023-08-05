Брезгин Артамон (Автоном) Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брезгин Артамон (Автоном) Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брезгин Фрол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Брезгин Георгий Артамонович

Мать ребёнка: Брезгина Анастасия Яковлевна

Половодово, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Брезгина Мария Артамоновна

Мать ребёнка: Брезгина Анастасия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брезгина Анастасия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Агафья Тимофеевна

Сведенный брак, Фонд Д-60, оп 6, дело323, 118 оборот
Место жительства
Неизвестно
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
ФондД-60, оп6, дело323, 118 и 411 оборот
Смерть
Неизвестно
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