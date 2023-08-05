Брезгин Артамон (Автоном) Фролович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брезгин Фрол
Рождение ребёнка
1891
Сын: Брезгин Георгий Артамонович
Мать ребёнка: Брезгина Анастасия Яковлевна
Половодово, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Брезгина Мария Артамоновна
Мать ребёнка: Брезгина Анастасия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Агафья Тимофеевна
Сведенный брак, Фонд Д-60, оп 6, дело323, 118 оборот
Место жительства
Неизвестно
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
ФондД-60, оп6, дело323, 118 и 411 оборот
Смерть
Неизвестно