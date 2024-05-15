Шерстнева Агафона Логиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шерстнев Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Шерстнев Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Сын: Шерстнев Лаврентий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шерстнев Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Сын: Шерстнев Афанасий Дмитриевич
Отец ребёнка: Шерстнев Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Дочь: (Шерстнева) Матрена Дмитриевна
Отец ребёнка: Шерстнев Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Отец ребёнка: Шерстнев Дмитрий Андреевич
Смерть
Неизвестно