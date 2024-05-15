Шерстнева Агафона Логиновна 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шерстнева Агафона Логиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстнев Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шерстнев Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Шерстнев Дмитрий Андреевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Шерстнев Лаврентий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шерстнев Дмитрий Андреевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Шерстнев Афанасий Дмитриевич

Отец ребёнка: Шерстнев Дмитрий Андреевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Дочь: (Шерстнева) Матрена Дмитриевна

Отец ребёнка: Шерстнев Дмитрий Андреевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Шерстнев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Шерстнев Дмитрий Андреевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

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