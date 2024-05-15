Шерстнев Дмитрий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803 ст.
Дата смертиОколо 1853 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.
Отец: Шерстнев Андрей Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шерстнев Тимофей Дмитриевич
Мать ребёнка: Шерстнева Агафона Логиновна
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.
Сын: Шерстнев Лаврентий Дмитриевич
Мать ребёнка: Шерстнева Агафона Логиновна
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.
Сын: Шерстнев Афанасий Дмитриевич
Мать ребёнка: Шерстнева Агафона Логиновна
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.
Дочь: (Шерстнева) Матрена Дмитриевна
Мать ребёнка: Шерстнева Агафона Логиновна
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.
Мать ребёнка: Шерстнева Агафона Логиновна
Смерть
Около 1853 ст.