Шерстнев Дмитрий Андреевич Около 1803 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шерстнев Дмитрий Андреевич

Место рождения

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Около 1803 ст.

Дата смерти

Около 1853 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803 ст.

Отец: Шерстнев Андрей Васильевич

Мать: не указана

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстнева Агафона Логиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шерстнев Тимофей Дмитриевич

Мать ребёнка: Шерстнева Агафона Логиновна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Сын: Шерстнев Лаврентий Дмитриевич

Мать ребёнка: Шерстнева Агафона Логиновна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Сын: Шерстнев Афанасий Дмитриевич

Мать ребёнка: Шерстнева Агафона Логиновна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1830 ст.

Дочь: (Шерстнева) Матрена Дмитриевна

Мать ребёнка: Шерстнева Агафона Логиновна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1832 ст.

Сын: Шерстнев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Шерстнева Агафона Логиновна

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Около 1853 ст.
Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

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