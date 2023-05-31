Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1718 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1728

Муж: Семён Фёдоров

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Егор Семёнов

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1739

Дочь: Екатерина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Дарья Семёнова

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.01.1745 ст.

Сын: Афанасий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Дмитрий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.10.1749 ст.

Сын: Логгин Семёнов

Отец ребёнка: Семён Фёдоров

Семеновское, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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