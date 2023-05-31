Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1728
Муж: Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
1736
Сын: Егор Семёнов
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Екатерина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Дарья Семёнова
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
?.01.1745 ст.
Сын: Афанасий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
1747
Сын: Дмитрий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
16.10.1749 ст.
Сын: Логгин Семёнов
Отец ребёнка: Семён Фёдоров
Смерть
Неизвестно