Фон Ган (Фон Ливен) Дина (Дина-Антуанета) Анатольевна
Место рождения
Дата рождения25.06.1903
Дата смерти06.04.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Билер (Фон Ган) Марина Элис Элизабет
Отец ребёнка: Фон Ган Кирилл (Сесил Теодор Кур) Павлович
Бракосочетание
16.06.1923
Рождение ребёнка
1924
Сын: Фон Ган Андреас
Отец ребёнка: Фон Ган Кирилл (Сесил Теодор Кур) Павлович
Рождение ребёнка
13.02.1928
Отец ребёнка: Фон Ган Кирилл (Сесил Теодор Кур) Павлович
Кальзберг, Минский район, Минская область
Смерть
06.04.1982