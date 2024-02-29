Фон Ган (Фон Ливен) Дина (Дина-Антуанета) Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Ган (Фон Ливен) Дина (Дина-Антуанета) Анатольевна

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Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

25.06.1903

Дата смерти

06.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1903

Отец: Ливен Анатолий Павлович

Мать: Фон Ливен (Фон Фиркс) Елизавета-Жаннета-Мария

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Билер (Фон Ган) Марина Элис Элизабет

Отец ребёнка: Фон Ган Кирилл (Сесил Теодор Кур) Павлович

Рига, Rīga
Бракосочетание
16.06.1923

Муж: Фон Ган Кирилл (Сесил Теодор Кур) Павлович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Фон Ган Андреас

Отец ребёнка: Фон Ган Кирилл (Сесил Теодор Кур) Павлович

Рождение ребёнка
13.02.1928

Сын: Фон Ган Петер Анатоль

Отец ребёнка: Фон Ган Кирилл (Сесил Теодор Кур) Павлович

Кальзберг, Минский район, Минская область
Смерть
06.04.1982

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