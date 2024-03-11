Летуновская (Ртищева) Прасковья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1744
Брак: запись о браке №3, метрическая книга за 1774 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Филипп Федоринов и Андрей Ртищ... Показать все
Рождение
1752
Смерть
Неизвестно