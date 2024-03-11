Летуновская (Ртищева) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛетуновская (Ртищева) Прасковья Григорьевна

Летуновская (Ртищева) Прасковья Григорьевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1744

Муж: Летуновский Тарас Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №3, метрическая книга за 1774 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Филипп Федоринов и Андрей Ртищ... Показать все
Рождение
1752

Отец: Ртищев Григорий Денисович

Мать: Ртищева (Брахова) Фекла Андреевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.