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Летуновский Тарас Иванович

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1752 г.р.
1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Летуновская (Алтухова) Степанида Калиновна

Бракосочетание
1744

Жена: Летуновская (Ртищева) Прасковья Григорьевна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №3, метрическая книга за 1774 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Филипп Федоринов и Андрей Ртищ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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