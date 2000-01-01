Кулешов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулешов Виктор

Кулешов Виктор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1965

Дочь: Кулешова Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Кулешова Светлана Александровна

Рождение ребёнка
Около 1970

Сын: Кулешов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Кулешова Светлана Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулешова Светлана Александровна

Смерть
Неизвестно
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