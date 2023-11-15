Чернышов Алексей Николаевич
Место рожденияРоссия, г. Горький
Дата рождения08.03.1943
Дата смерти25.05.1994
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1943
Бракосочетание
12.02.1972
Рождение ребёнка
13.02.1974
Сын: Чернышов Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Чернышова (Хабарова) Тамара Викторовна
Рождение ребёнка
04.10.1981
Сын: Чернышов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Чернышова (Хабарова) Тамара Викторовна
Смерть
25.05.1994
Причина смерти: Несчастный случай