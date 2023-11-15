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Чернышов Алексей Николаевич

Место рождения

Россия, г. Горький

Дата рождения

08.03.1943

Дата смерти

25.05.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1943

Отец: Чернышов Николай Иванович

Мать: Чернышова Татьяна Петровна

Бракосочетание
12.02.1972

Жена: Чернышова (Хабарова) Тамара Викторовна

Рождение ребёнка
13.02.1974

Сын: Чернышов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Чернышова (Хабарова) Тамара Викторовна

Рождение ребёнка
04.10.1981

Сын: Чернышов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Чернышова (Хабарова) Тамара Викторовна

Смерть
25.05.1994
Причина смерти: Несчастный случай

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