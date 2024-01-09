Прохорова Марфа Гурьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1899
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1925
Сын: Прохоров Александр Евменович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.07.1927
Дочь: Арыкова (Прохорова) Нина Евменовна
Отец ребёнка: Прохоров Евмен Иванович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Прохоров Сергей Евменович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1931
Сын: Прохоров Михаил Евменович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно