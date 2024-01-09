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Прохорова Марфа Гурьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1899

Отец: Щербаков Гурьян Миронович

Мать: Щербакова Агафия Георгиевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Прохоров Лука Евменович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1923

Сын: Прохоров Иван Евменович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1925

Сын: Прохоров Александр Евменович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.07.1927

Дочь: Арыкова (Прохорова) Нина Евменовна

Отец ребёнка: Прохоров Евмен Иванович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Прохоров Сергей Евменович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1931

Сын: Прохоров Михаил Евменович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1933

Сын: Прохоров Петр Евменович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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