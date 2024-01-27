Пака Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1931
Дата смерти27.05.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1931
Отец: Пака Степан Андреевич
Мать: Пака Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
13.01.1957
Россия с. Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1958
Россия с. Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1962
Россия с. Степное Ставропольского края
Смерть
27.05.1985