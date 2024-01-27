Пака Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пака Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1931

Дата смерти

27.05.1985

Пол

Мужской

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1931

Отец: Пака Степан Андреевич

Мать: Пака Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
13.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пака Татьяна Петровна

Россия с. Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пака Татьяна Петровна

Россия с. Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пака Татьяна Петровна

Россия с. Степное Ставропольского края
Смерть
27.05.1985
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