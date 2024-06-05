Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимиров Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Владимиров Михаил Владимирович
Рождение ребёнка
09.05.1918
Дочь: Кофман (Владимирова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Владимиров Михаил Владимирович
Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Смерть
Неизвестно