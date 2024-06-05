Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимиров Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Владимиров Михаил Владимирович

Рождение ребёнка
09.05.1918

Дочь: Кофман (Владимирова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Владимиров Михаил Владимирович

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Смерть
Неизвестно

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