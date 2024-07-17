Чачба Ҳамыҭ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чачба Дгьешьиа
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чачба Зураб
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чачба Шьаруан
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1707
Сын: Чачба Манча
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно