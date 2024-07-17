Чачба Ҳамыҭ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чачба Ҳамыҭ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

FG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чачба Дгьешьиа

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чачба Зураб

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чачба Шьаруан

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Чачба Манча

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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