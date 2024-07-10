Якимова (Еремеева) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.01.1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1799 ст.
Отец: Якимов Иван Еремеевич
Бракосочетание
23.10.1821 ст.
Рождение ребёнка
13.07.1830 ст.
Дочь: Андреева-Спиридонова (Савельева) Евфимия Андреевна
Отец ребёнка: Спиридонов (Андреев) Андрей Савельевич
Рождение ребёнка
04.04.1833 ст.
Сын: Андреев-Спиридонов (Савельев) Тит Андреевич
Отец ребёнка: Спиридонов (Андреев) Андрей Савельевич
Рождение ребёнка
04.11.1835 ст.
Сын: Андреев-Спиридонов (Савельев) Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Спиридонов (Андреев) Андрей Савельевич
Смерть
Неизвестно