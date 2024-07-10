Якимова (Еремеева) Ксения Ивановна 24.01.1799 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Якимова (Еремеева) Ксения Ивановна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.01.1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1799 ст.

Отец: Якимов Иван Еремеевич

Мать: (Антонова) Дарья Антоновна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
23.10.1821 ст.

Муж: Спиридонов (Андреев) Андрей Савельевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.07.1830 ст.

Дочь: Андреева-Спиридонова (Савельева) Евфимия Андреевна

Отец ребёнка: Спиридонов (Андреев) Андрей Савельевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.04.1833 ст.

Сын: Андреев-Спиридонов (Савельев) Тит Андреевич

Отец ребёнка: Спиридонов (Андреев) Андрей Савельевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1835 ст.

Сын: Андреев-Спиридонов (Савельев) Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Спиридонов (Андреев) Андрей Савельевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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