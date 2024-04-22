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Жоров Семён Корнильевич

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Жоров Корнилий Сергеевич

Мать: Грузукова-Жорова Елена Иосифовна (Акимова, Якимова)

Очкино, Сумська область
Бракосочетание
08.02.1913 ст.

Жена: Жорова Агафья Карповна

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне села Очкино Филипп Анисимов Самоха и Мокарь Захарьев К... По невесте: крестьяне села Очкино Анисим Герасимов Киаль и Феодор Антоньев Жоров.
Рождение ребёнка
20.12.1918

Дочь: Анастасия Семёновна

Мать ребёнка: Жорова Агафья Карповна

Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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