Жоров Семён Корнильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Бракосочетание
08.02.1913 ст.
Жена: Жорова Агафья Карповна
Поручители по жениху: крестьяне села Очкино Филипп Анисимов Самоха и Мокарь Захарьев К... По невесте: крестьяне села Очкино Анисим Герасимов Киаль и Феодор Антоньев Жоров.
Рождение ребёнка
20.12.1918
Дочь: Анастасия Семёновна
Мать ребёнка: Жорова Агафья Карповна
Смерть
Неизвестно