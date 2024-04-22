Жорова (Шотерская) Агафья Карповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Бракосочетание
08.02.1913 ст.
Поручители по жениху: крестьяне села Очкино Филипп Анисимов Самоха и Мокарь Захарьев К... По невесте: крестьяне села Очкино Анисим Герасимов Киаль и Феодор Антоньев Жоров.
Рождение ребёнка
20.12.1918
Дочь: Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Жоров Семён Корнильевич
Смерть
Неизвестно