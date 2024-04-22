Жорова (Шотерская) Агафья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жорова (Шотерская) Агафья Карповна

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Очкино, Сумська область
Бракосочетание
08.02.1913 ст.

Муж: Жоров Семён Корнильевич

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: крестьяне села Очкино Филипп Анисимов Самоха и Мокарь Захарьев К... По невесте: крестьяне села Очкино Анисим Герасимов Киаль и Феодор Антоньев Жоров.
Рождение ребёнка
20.12.1918

Дочь: Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Жоров Семён Корнильевич

Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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