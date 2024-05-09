Михальченко Агафья Трофимовна 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михальченко Агафья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Михальченко Степан Петрович

Отец ребёнка: Михальченко Пётр Иосифович

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Михальченко Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Михальченко Пётр Иосифович

Криски, Чернігівська область
Смерть
После 1801
Криски, Чернігівська область

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