Михальченко Агафья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Михальченко Степан Петрович
Отец ребёнка: Михальченко Пётр Иосифович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Михальченко Фёдор Петрович
Отец ребёнка: Михальченко Пётр Иосифович
Смерть
После 1801