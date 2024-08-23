Батюкова (Маслова) Екатерина Филипповна
Место рождения
Дата рождения27.11.1875
Дата смерти27.08.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1875
Отец: Клюкин-Крутов-Терешин-Терентьев-Маслов Филипп Ефимович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
29.11.1875
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
31.10.1898
Рождение ребёнка
07.09.1899
Отец ребёнка: Батюков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
16.08.1901
Отец ребёнка: Батюков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
27.05.1903
Сын: Батюков Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Батюков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
07.06.1906
Дочь: (Батюкова) Феодосья Сергеевна
Отец ребёнка: Батюков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
09.07.1908
Отец ребёнка: Батюков Сергей Александрович
Смерть
27.08.1910
Похороны
28.08.1910