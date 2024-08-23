Батюкова (Маслова) Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батюкова (Маслова) Екатерина Филипповна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

27.11.1875

Дата смерти

27.08.1910

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1875

Отец: Клюкин-Крутов-Терешин-Терентьев-Маслов Филипп Ефимович

Мать: Клюкина-Терешина-Маслова Прасковья Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
29.11.1875
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
31.10.1898

Муж: Батюков Сергей Александрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.09.1899

Сын: Батюков Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Батюков Сергей Александрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.08.1901

Сын: Батюков Матвей Сергеевич

Отец ребёнка: Батюков Сергей Александрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.05.1903

Сын: Батюков Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Батюков Сергей Александрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.06.1906

Дочь: (Батюкова) Феодосья Сергеевна

Отец ребёнка: Батюков Сергей Александрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.07.1908

Сын: Батюков Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Батюков Сергей Александрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
27.08.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
28.08.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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