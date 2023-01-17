Томилова (Энгельгардт) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1822
Дата смерти03.05.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1846
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
В Придворной церкви Зимнего дворца, город Санкт-Петербург.
Смерть
03.05.1894
Старая Ладога, Волховский муниципальный район, Ленинградская область