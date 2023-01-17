Томилова (Энгельгардт) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилова (Энгельгардт) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1822

Дата смерти

03.05.1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.04.1846

Муж: Томилов Роман Алексеевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
В Придворной церкви Зимнего дворца, город Санкт-Петербург.
Смерть
03.05.1894
Старая Ладога, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
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