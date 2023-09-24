Тумловский Марьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.?
Дочь: Трасковская Валентина Марьяновна
Мать ребёнка: Тумловская Полина Демьяновна
Рождение ребёнка
17.04.1957
Дочь: Челак Любовь Марьяновна
Мать ребёнка: Тумловская Полина Демьяновна
Смерть
Неизвестно