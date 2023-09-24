Тумловский Марьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тумловский Марьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.?

Дочь: Трасковская Валентина Марьяновна

Мать ребёнка: Тумловская Полина Демьяновна

Рождение ребёнка
17.04.1957

Дочь: Челак Любовь Марьяновна

Мать ребёнка: Тумловская Полина Демьяновна

Смерть
Неизвестно

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