Мелькова Наталия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМелькова Наталия Ефимовна

Мелькова Наталия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельков Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
04.12.1830 ст.

Сын: Мельков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Мельков Николай Григорьевич

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.07.1834 ст.

Дочь: Мелькова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Мельков Николай Григорьевич

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.