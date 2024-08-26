Мелькова Наталия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1830 ст.
Сын: Мельков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Мельков Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
08.07.1834 ст.
Дочь: Мелькова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Мельков Николай Григорьевич
Смерть
Неизвестно